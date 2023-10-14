Людям в секторе Газа грозит смерть из-за сильного обезвоживания, предупредили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

В городе Газа заканчивается чистая вода, люди могут начать умирать от сильного обезвоживания.

Проблемы с водой возникли после того, как водопроводная станция Газы и общественные сети водоснабжения прекратили работу, сообщает CNN со ссылкой на сведения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

По словам Филиппа Лаццарини из UNRWA, сейчас жители Газы вынуждены использовать грязную воду из колодцев, а это увеличивает риск заболеваний, передающихся через жидкость.

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"Нам нужно транспортировать топливо в Газу сейчас. Топливо - единственный способ для людей иметь безопасную питьевую воду. Если нет, люди начнут умирать от сильного обезвоживания, в том числе маленькие дети, пожилые люди и женщины. Сейчас вода является последним спасательным кругом", - отметили в ООН и призвали разрешить предоставление гуманитарной помощи.

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После того, как боевики ХАМАС рано утром 7 октября нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территории, захватывали землю, убивали и брали в плен людей, израильские власти объявили о полной блокаде сектора Газа. Израильская сторона прекратила поставлять в Газу электричество и топливо, а также воду.

По Газе также были нанесены мощные удары с воздуха. 14 октября стало известно, что Израиль скоро начнет наземную операцию в Газе и дает гражданским последний шанс покинуть северную часть сектора.

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