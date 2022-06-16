Он воспользовался поддельным удостоверением личности гражданина Бразилии, чтобы попасть в суд в качестве интерна.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила о задержании сотрудника российской военной разведки, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает Радио Свобода.

Задержанный воспользовался поддельным удостоверением личности гражданина Бразилии, чтобы попасть в качестве интерна в структуру Международного уголовного суда. Это учреждение, в частности, занимается расследованием преступлений, совершенных во время войны России против Украины.

По словам главы AIVD Эрика Акербума, настоящее имя задержанного – Сергей Владимирович Черкасов. В Нидерланды он хотел въехать под именем Виктор Мюллер Феррейра.

Черкасов, по информации AIVD, намеревался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге, и таким образом получить доступ к секретным данным. В том числе – в отношении возможных военных преступлений российских военнослужащих, совершенных в Грузии в 2008 году и в Украине в 2022 году. Задержанного Черкасова депортировали в Бразилию.

AIVD в декабре 2020 года сообщила, что раскрыла секретную операцию сотрудника Русской Службы внешней разведки. Он работал в посольстве в Гааге с дипломатической аккредитацией и был привлечен к шпионской деятельности в области науки и технологий. Ему помогал другой сотрудник СВР России, который также имел дипломатическую аккредитацию и работал в посольстве. Нидерландский МИД объявил двух офицеров разведки персонами нон грата. Имена дипломатов при этом не назывались.

Как сообщал УНИАН, в Гааге заговорили о вероятном требовании задержать Путина.