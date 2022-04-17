В правительстве страны отметили, что МУС играет центральную роль в действующем Международном уголовном праве и борьбе с тягчайшими преступлениями.

Латвия оплатила 100 тысяч евро взноса Международному уголовному суду для поддержки расследования им военных преступлений России в Украине на фоне широкомасштабного вторжения.

Как сообщает Delfi, соответствующее предложение выдвинул вице-премьер — министр юстиции Латвии Янис Борданс, правительство поддержало ее в начале апреля.

Как отметил Борданс, МУС играет центральную роль в действующем Международном уголовном праве и борьбе с тягчайшими преступлениями.

Международный уголовный расследует и, при необходимости, судит в обвиняемых в тягчайших преступлениях: геноцид, военные преступления, преступления против человечества.

28 февраля прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование относительно вторжения РФ в Украину.

Напомним, МКС по обращению 42 стран объявил о начале расследования военных преступлений в результате вторжения РФ в Украину. Украина потребует в международных судах максимально жесткого наказания для российских военнослужащих, причастных к военным преступлениям, вплоть до пожизненного заключения.

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