На сухопутном участке границе с Укрианой Россия хочет укрепить и увеличить плотность охраны, а также нарастить техническое оснащение.

Россия стянет к границе Украины больше пограничников.

Об этом РИА Новости заявил первый замглавы ФСБ России-руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Решение принято якобы «после недружественных действий со стороны Украины». На сухопутном участке границе планируется укрепить и увеличить плотность охраны, а также нарастить техническое оснащение.

Кулишов отметил, что российские пограничники оснащены всем необходимым для несения службы по охране границы, в том числе в случае обострения ситуации.

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Автор: Денис Прядко