В Евросоюзе заявили, что ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и приводят к эскалации.

В США и Евросоюзе призвали принять меры для снижения напряженности в Восточном Иерусалиме и в Секторе Газа, после того, как там произошли ракетные обстрелы с обеих сторон.

Читайте такжеИзраиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударамиКак передает Украинская правда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "очень сосредоточены на ситуации в Израиле, на Западном берегу, в Секторе Газа, очень глубоко обеспокоены ракетными обстрелами, которые мы наблюдаем сейчас, которые им необходимо прекратить немедленно".

Блинкен также выразил обеспокоенность по поводу насилия и "провокационных действий" на Храмовой горе.

В свою очередь в Евросоюзе заявили, что ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и приводят к эскалации. Отмечается, что все лидеры обязаны действовать против экстремистов и что в первую очередь необходимо предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения. Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться.

Что происходит в Израиле

Из Сектора Газа был осуществлен ракетный обстрел юга Израиля. На территорию Израиля, кроме ракет были запущены воздушные шары со взрывчаткой.

Танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения "ХАМАС".

Напряженность в Иерусалиме резко возросла в последние дни накануне решения израильского суда о том, могут ли власти выселить десятки палестинцев из района Шейх-Джаррах и отдать их жилища еврейским поселенцам. В воскресенье днем Верховный суд согласился отложить слушания.

Более 120 человек, в том числе годовалый ребенок, получили ранения в результате палестинских протестов против запланированных выселений в районе Шейх-Джаррах.

Лидер вооруженного крыла палестинской военизированной группировки "ХАМАС" Мохаммед Дейф выступил с заявлением, которое адресовалась Израилю - что он заплатит "высокую цену", если выгонит палестинцев из их жилищ в Восточном Иерусалиме.

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Автор: Ирина Погорелая