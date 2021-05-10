Беспорядки вспыхнули перед запланированным маршем евреев в память о захвате Израилем Восточного Иерусалима в 1967 году.

Утром в понедельник в Восточном Иерусалиме произошли новые столкновения между полицией и палестинцами, в результате чего ранены более сотни человек. Накануне Израиль закрыл место паломничества для евреев из-за растущего напряжения в стране.

Об этом пишет Time of Israel.

Читайте такжеТрагедия МН17: Нидерланды подают иск против РоссииПоследнее решение вызвало гнев у правых законодателей. Полиция также должна решить, разрешать ли запланированный праздничный парад евреев-националистов в столице, поскольку это может привести к очередной эскалации.

Полиция вошла в район Храмовой горы из-за нападения палестинцев на полицейский пост. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о сотнях раненых.

Напряжение между палестинцами и израильскими силами безопасности продолжается с конца апреля. Тогда на улицы выходила преимущественно палестинская молодежь, возмущенная введенными карантинными ограничениями в Израиле на время священного месяца мусульман Рамадан. В то же время израильтяне были разгневаны недавними палестинскими нападениями на религиозных евреев.

В чем суть конфликта

Столкновения между палестинцами и израильской полицией вспыхнули из-за судебного заседания по земле с построенными палестинскими домами.

Израильские националисты утверждали, что эта территория принадлежала Израилю еще до того, как Иордания поселила сюда теперешних жителей. Так вроде закон позволяет вернуть израильтянам имущество, которое было утрачено во время войны за независимость в 1948 году.

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Автор: Яна Ставская