Ему назначено наказание в виде условного срока.

Киевский районный суд Одессы осудил мужчину, который выбросил государственный флаг в помойку.

Об этом говорится в приговоре суда, вынесенном на этой неделе.

Установлено, что уроженец Одессы 22 мая увидел на стене жилого дома флаг Украины, в присутствии посторонних лиц сорвал его и начал им размахивать.

"Действуя с исключительным цинизмом, что выразилось в демонстративном пренебрежении к Государственному флагу Украины, он подойдя к мусорным бакам и пытался сломать опору флага, после чего согнул его и выбросил в мусорный бак", - говорится в приговоре.

Суд считает, что тем самым одессит проявил публичное надругательство над государственным символом.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, в содеянном искренне раскаивается.

Он признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК Украины. Ему назначено наказание в виде условного срока.

Напомним, суд смягчил приговор первому осужденному в Украине российскому военному.

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