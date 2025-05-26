В Евросоюзе считают ужасными последние российские воздушные нападения на мирные города Украины.

В Европейском Союзе готовы усилить давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на мир. В ЕС ожидают, что этому примеру последуют и другие международные партнеры.

Об этом высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас сказала перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров по развитию.

Каллас отметила, что рассмотрят ситуацию в Украине.

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"Эти атаки на Киев полностью ужасны. Очевидно, что Россия увеличила давление на Украину. Она действительно бомбит Украину, и мы видели самые смертоносные атаки. Поэтому, от нас зависит, чтобы оказать давление на Россию для того, чтобы она также захотела мира. Мы готовы сделать это с европейской стороны, и мы надеемся, что другие международные партнеры последуют этому примеру", - подчеркнула Каллас.

Война в Украине - последние новости

Последние три ночи подряд российские захватчики нанесли по мирным городам Украины комбинированные ракетно-дроновые атаки.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ сбили все девять крылатых ракет Х-101 и обезвредили 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

По убеждению президента Владимира Зеленского, международным партнерам, и в первую сергу США, надо сосредоточивать усилия на действенном давлении на Россию, а не на "диалогах". Именно такое давление должно прекратить российский воздушный террор.

Европейский Союз готовит 18-й пакет санкций против РФ. В частности, рассматривается возможность отключения более 20 банков от международной системы платежей SWIFT, снижение предельных цен на российскую нефть и запрет на строительство газопровода "Северный поток".

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