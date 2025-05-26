Российский диктатор Владимир Путин ночными атаками против украинского мирного населения демонстрирует, насколько презирает мир.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что мировому сообществу, и в частности Соединенным Штатам Америки, усилия надо тратить на давление на Россию, а не на "диалог". Только благодаря демонстрации силы можно прекратить российские ночные воздушные атаки против мирного населения.

Как сообщил глава государства в социальной сети Facebook, всю ночь работали украинские силы защиты неба и спасатели.

"Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых - "шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры", - отметил Зеленский.

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Как отмечает президент, только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб.

"В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, глава государства отмечает, что как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой.

"Только благодаря силе - силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, которые уважают жизнь, - можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира. На увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью", - констатирует Зеленский.

Он благодарит всех в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня.

"Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать", - добавил президент.

Что известно о последних атаках России

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.

Этой ночью Воздушные силы ВСУ сбили все 9 российских крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Также обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

233 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

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