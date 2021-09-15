В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии сменили главу внешнеполитического ведомства.
Об этом говорится в правительственном сообщении премьер-министра Британии в микроблоге Twitter.
"Достопочтенная Элизабет Трасс была назначена на пост государственного секретаря по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании", - говорится в сообщении.
Отдельно сказано, что она остается министром по делам женщин и равенству в правительственном офисе по вопросам равенства.
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Как сообщают британские СМИ, Трасс станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство Великобритании. В разное время она входила в кабмины Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.
Ранее британское внешнеполитическое ведомство возглавлял Доминик Рааб. В последнее время Рааб подвергся сильной критике британских СМИ и оппозиции в августе, когда выяснилось, что во время решающего наступления движения "Талибан" а Афганистане он не стал возвращаться из отпуска в Лондон.
Как сообщал УНИАН, недавно на 80-м году жизни умерла мать британского премьера Бориса Джонсона. В последние годы страдала от болезни Паркинсона.