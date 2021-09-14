Умерла мать британского премьера Бориса Джонсона.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Мать премьера, художница Шарлот Джонсон-Валь, скончалась на 80-м году жизни в больнице. Известно, что она страдала от болезни Паркинсона.
"С прискорбием узнал о потере премьер-министра. Мои соболезнования ему и его семье", - написал в Twitter лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.
Соболезнования также выразила председатель консервативной партии Аманда Миллин.
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Шарлот Джонсон-Валь - что о ней известно
Джонсон Валь была профессиональным художником-портретистом. Рисовала портреты для Криспина Тикелла, Джоанны Ламли, Джилли Купер, Саймона Дженкинса. Также она занималась написанием пейзажей.
Ее картины продаются по цене от 1000 до 5000 фунтов. Две картины Валь находятся в коллекции Вифлемского музея разума, еще две - в коллекциях колледжей Оксфордского университета.
В 2008 году она признавалась, что несмотря на болезнь старается рисовать каждый день.
Сам Джонсон называл мать "непререкаемым авторитетом" в семье и подчеркивал, что она привила ему равную ценность каждой человеческой жизни.
Родители Бориса Джонсона развелись в 1979 году, когда ему было 15 лет. В семье кроме него воспитывались еще трое младших детей.