Мать премьера Британии в последние годы страдала от болезни Паркинсона.

Умерла мать британского премьера Бориса Джонсона.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Мать премьера, художница Шарлот Джонсон-Валь, скончалась на 80-м году жизни в больнице. Известно, что она страдала от болезни Паркинсона.

"С прискорбием узнал о потере премьер-министра. Мои соболезнования ему и его семье", - написал в Twitter лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

Соболезнования также выразила председатель консервативной партии Аманда Миллин.

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Шарлот Джонсон-Валь - что о ней известно

Джонсон Валь была профессиональным художником-портретистом. Рисовала портреты для Криспина Тикелла, Джоанны Ламли, Джилли Купер, Саймона Дженкинса. Также она занималась написанием пейзажей.

Ее картины продаются по цене от 1000 до 5000 фунтов. Две картины Валь находятся в коллекции Вифлемского музея разума, еще две - в коллекциях колледжей Оксфордского университета.

В 2008 году она признавалась, что несмотря на болезнь старается рисовать каждый день.

Сам Джонсон называл мать "непререкаемым авторитетом" в семье и подчеркивал, что она привила ему равную ценность каждой человеческой жизни.

Родители Бориса Джонсона развелись в 1979 году, когда ему было 15 лет. В семье кроме него воспитывались еще трое младших детей.

Автор: Денис Прядко