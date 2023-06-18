Трупы животных, погибших при наводнении в Украине, находят в других странах Черноморского региона.

На морском побережье Болгарии нашли труп коровы – уже третий за последнее время. Власти считают, что это украинские коровы, погибшие при наводнении на Херсонщине. Об этом пишет болгарское издание Nova.

Утверждается, что первый труп животного нашли в муниципалитете Царево на юго-востоке страны еще 6 июня – в день уничтожения Каховской ГЭС российскими оккупантами. Через несколько дней еще один труп нашли вблизи города Черноморец.

На этой неделе из моря в районе Таласакры достали уже третью коровью тушу. Официально подтвердить связь между найденными животными и катастрофой в Херсонской области болгарские власти не могут, но отмечают, что все три погибшие коровы не имели специальных бирок на ушах, которыми маркируется весь крупный рогатый скот в ЕС.

"Я не могу сказать, откуда они берутся. Впервые слышу такую ​​версию про Украину. На мой взгляд, самое логичное, что они упали с корабля в море", — считает мэр Черноморца Розен Деспотов.

Однако Морская администрация Болгарии отрицает, что в последнее время какие-либо суда "теряли" скот в море.

Наводнение на Херсонщине – гибель животных

После разрушения россиянами Каховской плотины масштабное наводнение убило множество диких и домашних животных ниже по течению Днепра. К берегам Одесской области все последние дни течение приносит не только различный мусор, но и трупы животных.

Правда, были и счастливые случаи, когда животным удавалось выжить на дрейфующих в море островках дерна. В первые дни после катастрофы из моря вблизи Одессы выловили живую косулю.

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