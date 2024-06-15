В Берне арестовали швейцарца, который два года воевал за Украину

Мужчина решил сдаться швейцарской полиции накануне Саммита мира, который стартует в стране сегодня.

Полиция Берна арестовала швейцарца Джона Нейдхарта, который два года воевал против российских войск на стороне украинских сил.

Как сообщает Blick, ему грозит до трех лет заключения за службу в иностранной армии. 14 июня Нейдхарт добровольно сдался полиции, чтобы дополнительно привлечь внимание к Украине во время Саммита мира в Швейцарии, который стартует сегодня, 15 июня.

Нейдхарт отметил, что саммит не стоит воспринимать серьезно, а нужно дать возможность Украине победить на поле боя.

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"Если вы действительно хотите помочь Украине, вы должны дать ей возможность победить россиян в военной сфере. Вы должны сначала сломать россиян, прежде чем вести переговоры с ними, а не наоборот", - подчеркнул он.

Джон Нейдхарт - что известно о военном

Джон Нейдхарт вступил в Интернациональный легион с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Уроженец Цюриха участвовал в боевых действиях на Донбассе и на Харьковщине, в частности в контрнаступлении и освобождении украинских земель.

Граждане Швейцарии воюют на стороне Украины, известно о как минимум десятке таких воинов. Впрочем, они делают это тайно, чтобы не столкнуться с проблемами дома. Джона Нейдхарт - единственный, кто публично заявил о своей службе и давал интервью.

Кроме того, Нейдхарт остро критикует правительство своей страны за крайне ограниченную помощь Украине.

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