В Берне арестовали швейцарца, который два года воевал за Украину

Полиция Берна арестовала швейцарца Джона Нейдхарта, который два года воевал против российских войск на стороне украинских сил.

Как сообщает Blick, ему грозит до трех лет заключения за службу в иностранной армии. 14 июня Нейдхарт добровольно сдался полиции, чтобы дополнительно привлечь внимание к Украине во время Саммита мира в Швейцарии, который стартует сегодня, 15 июня.

Нейдхарт отметил, что саммит не стоит воспринимать серьезно, а нужно дать возможность Украине победить на поле боя.

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"Если вы действительно хотите помочь Украине, вы должны дать ей возможность победить россиян в военной сфере. Вы должны сначала сломать россиян, прежде чем вести переговоры с ними, а не наоборот", - подчеркнул он.

Джон Нейдхарт - что известно о военном

Джон Нейдхарт вступил в Интернациональный легион с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Уроженец Цюриха участвовал в боевых действиях на Донбассе и на Харьковщине, в частности в контрнаступлении и освобождении украинских земель.

Граждане Швейцарии воюют на стороне Украины, известно о как минимум десятке таких воинов. Впрочем, они делают это тайно, чтобы не столкнуться с проблемами дома. Джона Нейдхарт - единственный, кто публично заявил о своей службе и давал интервью.

Кроме того, Нейдхарт остро критикует правительство своей страны за крайне ограниченную помощь Украине.

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