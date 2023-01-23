Украинский президент намекнул на прямой интерес Украины к получению основного боевого танка США.

Украина ожидает поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были обещаны ранее, и уже присматривается к танкам Abrams. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам конференции торгово-промышленных палат американских штатов.

"Глобальная свобода давно имеет дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой вместе с нашими партнерами этот дефицит удовлетворяет", – заявил президент.

Зеленский отметил, что после окончания войны Украина сможет предложить американскому бизнесу много интересных проектов для реализации. Уже сейчас началось сотрудничество с компаниями JP Morgan, Goldman Sachs, Starlink и Westinghouse.

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"Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams", – добавил президент.

Вопрос поставки танков Abrams в Украину

Несмотря на явное желание Украины получить в свое распоряжение современные западные танки, до сих пор США отклоняли возможность поставки своего основного танка Abrams.

Американцы настаивают на том, что их танк не годится для использования в Вооруженных силах Украины на данном этапе. Эта машина слишком прожорлива в плане топлива, очень трудна в обслуживании и ремонте, говорят американцы.

Впрочем, это не помешало российским пропагандистам отчитаться об уничтожении на фронте американских "Абрамсов", которых в принципе нет в Украине.

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