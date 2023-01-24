Пентагон увеличит производство снарядов на 500%.

В Соединенных Штатах Америки планируют в шесть раз увеличить объемы производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас необходимы Украине. Их производство нарастят до 90 000 в месяц в течение двух лет.

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника по снабжению Пентагона, производство снарядов планируют увеличить для компенсации вызванного российским вторжением в Украину дефицита, и чтобы создать запасы для использования в ходе будущих конфликтов.

Отмечается, что таких планов хотят достичь за счет расширения мощности существующих заводов, а также привлечения новых производителей.

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Издание подчеркивает, что Пентагон увеличит производство снарядов на 500%. Его доведут до уровня, какого не было со времен Корейской войны, и это станет частью "самой агрессивной модернизации" оборонной промышленной базы США почти за 40 лет.

Примечательно, что до начала полномасштабной войны России против Украины в США производили 14 400 неуправляемых снарядов в месяц. И этого количества было достаточно для американских военных.

Однако модернизация госпредприятий по производству боеприпасов будет проводиться дольше упомянутых выше двух лет. Пентагон намерен финансировать новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и будет тратить примерно $1 млрд в год в течение следующих 15 лет.

"Решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину, независимо от того, как долго будет продолжаться война", – сказано в материале.

Военная помощь США Украине

В четверг, 20 января 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нашей стране предоставят сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

24 января WSJ сообщило, что администрация Байдена может объявить передачу Украине танков Abrams уже на этой неделе, чтобы повлиять на Германию, чтобы та, в свою очередь, передала ВСУ танки Leopard. Позже Германия официально согласилась на передачу Украине своих танков.

Позже стало известно, что в США рассматривают возможность передать Украине десятки единиц танков Abrams. Один из чиновников рассказал Politico, что "администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams".

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