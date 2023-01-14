Вероятно, премьер-министр Британии проинформирует об этом президента Украины в субботу.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился немедленно предоставить Украине четыре боевых танка Challenger 2, и еще восемь появятся в ближайшее время.

Об этом пишет британский таблоид The Sun ссылаясь на источник на Даунинг-Стрит. Сунак проинформирует об этом президента Украины Владимира Зеленского в субботу. По словам источника, британское правительство "хочет, чтобы наши действия говорили громче слов".

На этой неделе Сунак провел переговоры с руководителями министерства обороны и безопасности, заявив им, что отправка танков в Украину должна быть оперативным приоритетом. Как пишет The Sun, и премьер-министр, и министр обороны Бен Уоллес решили отправить танковую эскадрилью после активного лоббирования со стороны Зеленского.

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"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной. Это включает в себя обеспечение критически важным вооружением для самообороны и изменения баланса сил на поле боя", - сказал источник.

Предложение Великобритании станет частью военного пакета для Украины после того, как европейские союзники, включая Францию и Германию, обязались отправить бронетехнику.

Танки Challenger 2 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки танков для Украины. Речь идет об основных танках британской армии Challenger 2. По данным издания Sky News, дискуссии о поставках Украине британских танков идут "в течение нескольких недель".

Позже издание Financial Times написало, что в британском правительстве подтвердили планы передать Украине боевые танки Challenger 2 для защиты от российского вторжения. Таким образом, Великобритания станет первой западной страной, которая предоставила Украине современные тяжелые боевые танки.

12 января Sky News сообщило, что Британия планирует передать Украине 12 боевых танков Challenger 2. Но такое решение еще не принято. При этом, бывший глава Генерального штаба британской армии, генерал Ричард Даннатт раскритиковал сообщение о 12 танках, считая, что это - очень мало.

А по данным The Guardian, правительство Британии объявит о передаче Украине тяжелых танков собственного производства в понедельник. По словам источников издания, Лондон согласился отправить Киеву около 10 танков Challenger 2 уже в ближайшее время.

Challenger 2 состоит на вооружении британской армии с 1994 года и является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании. Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой. Компания BAE Systems свернула производство данной модели танков в 2009 году в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

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