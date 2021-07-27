Он начал вещание в 2007 году.

В Беларуси признали экстремистскими информационные ресурсы оппозиционного телеканала "Белсат".

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram.

Решение приял суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

Читайте такжеВ Германии за хранение в подвале танка времен Второй мировой судят 84-летнего мужчинуЗаместитель директора "Белсата" Алексей Диковицкий заявил, что власти пытаются зачистить информационное поле в Беларуси.

"Решение, естественно, абсурдное. Ни Белсат, ни другие независимые медиа не являются экстремистами. Мы будем продолжать работать, нести нашим зрителям и читателям информацию по-белорусски и без цензуры", - сказал он.

"Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Он начал вещание в 2007 году.

Нарушения прав человека в Беларуси

14 июля в Беларуси задержали руководителя правозащитного центра ”Вясна” Алеся Беляцкого и еще больше десятка человек.

У правозащитников ”Вясны” обыски проходили в рамках возбужденного в марте уголовного дела по статье об ”организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок”.

Также 14 июля сотрудники силовых структур пришли с обыском к экс-главе ”Объединенной гражданской партии”, члену команды бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Анатолию Лебедько.

До этого белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов изданий ”Наша Нива”, Onliner, ”Брестская газета”, ”Виртуальный Брест”.

В мае белорусские власти заблокировала независимый сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской ”информационную продукцию” Tut.by.

Все эти издания и центр ”Вясна” активно освещали акции протеста, которые начались в Белоруси после президентских выборов в августе 2020 года.

Автор: Людмила Жерновская