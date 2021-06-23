В Беларуси фильм "Лукашенко. Золотое дно" попал в список экстремистских материалов.
Об этом сообщается в Telegram-канале TUT.BY новости.
Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска.
Фильм опубликовали создатели канала NEXTA-Live, который освещал протесты в Беларуси.
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Также в фильме упомянули зарубежных бизнесменов, которые получают эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.
По словам авторов ленты, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, большая часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.
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