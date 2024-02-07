Впервые после обретения независимости выборы проходят на всей территории суверенного Азербайджана.

В Азербайджане утром 7 февраля 2024 года началось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени, голосование завершится в 19:00.

Всего в связи с выборами было создано 6 537 избирательных участков. Граждане Азербайджана, проживающие за пределами страны, будут голосовать на 49 избирательных участках в 37 странах.

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Впервые после обретения независимости выборы проходят на всей территории суверенного Азербайджана.

Центризбирком зарегистрировал семь кандидатов в президенты – действующий глава государства Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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