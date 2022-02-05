Чиновники предупредили лыжников и любителей снегоступов, что даже легкие толчки могут спровоцировать лавину.

В австрийских Альпах в результате схода нескольких лавин в течение 24 часов погибли 9 туристов.

В связи с этим власти Австрии предупредили туристов о "значительном" риске схода лавин на западе страны, сообщает Associated Press.

Австрийская полиция сообщила, что 8 человек погибли в результате трех отдельных инцидентов в федеральных землях Форарльберг и Тироль. В одной лавине у австрийско-швейцарской границы погибли четверо граждан Швеции и их австрийский проводник.

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Также власти Тироля сообщили о гибели одного человека недалеко от деревни Шмирн в результате схода лавины, а второй человек пропал без вести.

Чиновники предупредили лыжников и любителей снегоступов, которых привлекают Альпы, что даже легкие толчки могут вызвать снежный оползень.

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