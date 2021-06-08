Из-за недавнего запрета на употребление у немецкой армии скопилось уже 22 600 литров алкоголя, включая почти 60 000 банок пива.

Немецкие военные в Афганистане столкнулись с необычной логистической проблемой - избытком пива. Однако теперь решение, кажется, найдено.

Об этом рассказала представитель министерства обороны Кристина Рутси, передает AP.

По ее словам, недавнее решение немецкого командующего в Афганистане запретить употребление алкоголя из соображений безопасности привело к скоплению пива, вина и других напитков в лагере Мармал в Мазари-Шарифе.

Обычно каждому военному полагалось по две банки пива в день или эквивалентное количество других напитков. Теперь же у армии скопилось 22 600 литров алкоголя, включая почти 60 000 банок пива, а миссия НАТО в стране завершится в ближайшие месяцы.

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Однако, по словам Рутси, военные все-таки нашли выход. Немецкий гражданский подрядчик согласился вывезти алкоголь из страны перед выводом немецких войск. Выручка от будущей продажи пива должна покрыть расходы на его транспортировку.

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Перевод: Катерина Комолова