12 лет в лагерях и ненависть к Путину: умер советский диссидент Владимир Буковский

Буковский был один из самых непримиримых критиков Кремля и лично президента Владимира Путина.

В Великобритании в возрасте 76 лет умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Как сообщается на его официальном сайте, смерть наступила в результате остановки сердца.

«Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times «героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении», умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21:46 по гринвичскому времени. Ему было 76. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось», - говорится в сообщении.

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Буковский родился в 1942 году в городе Белебей в Башкирии. В 1959 году его исключили из школы за участие в издании рукописного журнала. В начале 1960-х годов Буковский стал одним из организаторов публичных чтений запрещенных стихов у памятника Владимиру Маяковскому. В 1961 году за участие в антисоветских молодежных собраниях его отчислили из Московского университета.

Буковского неоднократно арестовывали и направляли на принудительное лечение. В общей сложности он провел около 12 лет в советских тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах.

В 1976 году СССР обменял Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Писатель поселился в Кембридже, где продолжил писать о политических преследованиях в СССР.

Буковский также был один из самых непримиримых критиков Кремля и лично президента Владимира Путина.

В апреле 2015 года Королевская прокуратура Великобритании выдвинула в отношении Буковского обвинение в создании и хранении детской порнографии. В знак протеста он объявлял голодовку. В 2018 году дело против Буковского было приостановлено в связи с плохим состоянием здоровья обвиняемого. Писатель отвергал все обвинения в свой адрес.