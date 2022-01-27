Для обеспечения защиты населения руководство Миссии ООН поручило украинским военным ударить по целям в районе города Буниа.

Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго.

Об этом рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда ДР Конго по связям со средствами массовой информации Александр Савченко на своей странице в Facebook.

"В результате многочисленных нападений повстанцев на населенные пункты в провинции Северное Киву продолжает гибнуть мирное население. Боевики из террористической группировки под названием Альянс демократических сил (ADF - Allied Democratic Forces) все чаще грабят и сжигают местные поселения. В связи с этим президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обратился к правительству соседней Уганды с просьбой совместно противодействовать преступлениям боевиков", - говорится в посте.

По словам Савченко, совместная операция конголезской и угандийской армий по борьбе с террористами продолжается уже с декабря, но отсутствие инфраструктуры и горная местность препятствуют эффективно противодействовать им с помощью автомобильной техники.

Поэтому для обеспечения защиты гражданских жителей руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по ранее разведанным целям с вертолетов Ми-8 в районе города Буниа.

"В ходе выполнения боевого задания украинские пилоты осуществили выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать вероятной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - сообщил Савченко.

Читайте такжеПочти за 30 лет более 40 тысяч украинских военных приняли участие в миротворческих операциях ООНОн отметил, что такие боевые задачи являются привычными для пилотов 18 отдельного вертолетного отряда, ведь в соответствии с мандатом миссии ООН проведение мер сдерживания и при необходимости огневой поддержки сил ООН входит в основные задачи украинского национального контингента в ДР Конго.

Ранее УНИАН писал, как украинские миротворцы посадили вертолет на кратер действующего вулкана в ДР Конго.

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