УВКБ ООН нужно $993 млн для финансирования реагирования на кризис с украинскими беженцами.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что США должны сохранить финансирование гуманитарных организаций для облегчения кризиса беженцев, вызванного вторжением РФ в Украину.

В частности, УВКБ ООН нужно $993 млн для финансирования реагирования на кризис с украинскими беженцами, пишет Reuters. Там объяснили, что в общей сложности $600 млн было выделено на ремонт домов и оказание помощи, чтобы те, кто бежал, могли вернуться домой в Украину, но к настоящему времени профинансировано только 13% этой суммы. Филипп Леклерк, директор УВКБ ООН в Европе акцентировал, что организация уделяет приоритетное внимание ремонту домов.

Он отметил, что большинство украинских беженцев выразили желание вернуться домой, но ракетные удары и неопределенные экономические перспективы мешают им это сделать.

Видео дня

Он подчеркнул, что в ООН внимательно следят за ситуацией в США, которые являются основным спонсором организации. "Госдепартамент должен получить дополнительные бюджетные возможности, в том числе для помощи Украине, которая еще не одобрена Конгрессом. Часть этой поддержки может быть направлена УВКБ ООН и другим агентствам ООН для поддержки украинских беженцев", - выразил мнение Леклерк.

По его данным, США вносят более 30% бюджета УВКБ ООН, а другими ведущими донорами являются Евросоюз, Германия и Япония.

"Нам понадобится та щедрость, которую мы наблюдаем во всем мире, чтобы продолжать оказывать помощь Украине, пока продолжается война", - сказал Леклерк.

Ситуация с украинскими беженцами

Вторжение РФ вынудило около 6,3 млн человек бежать из Украины за границу. По данным УВКБ ООН, еще 3,7 млн являются внутренне перемещенными лицами.

При этом, Международный комитет Красного Креста пытается выяснить судьбу 23 тыс. человек - как с украинской, так и с российской стороны, чьи семьи не имеют о них никаких вестей.

Вас также могут заинтересовать новости: