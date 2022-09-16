Эксперты отметили желание украинцев работать даже не по специальности.

На начало августа 390 тыс. украинцев, выехавших в Польшу из-за войны, устроились на работу.

Такие данные польского правительства приводит Голос Америки. Эксперты назвали три основные причины, почему этот "кризис беженцев" быстро наполнил рынок труда Польши нужными ей рабочими руками.

Во-первых - это высокие профессиональные качества и желание украинцев работать. Во-вторых, это быстрые действия польской власти по устранению барьера для трудоустройства украинцев. И последнее - большая украинская диаспора, которая помогает вновь прибывшим устроиться и найти работу.

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В Администрации по трудоустройству Малопольского воеводства с центром в Кракове с "Голосом Америки" поделились результатами исследований. На основе данных анкет соискателей работы из Украины можно составить портрет временно перемещенного лица в городе Краков.

Это женщина - 95% соискателей работы составляют женщины - в возрасте 35-44 лет. Это самая большая возрастная группа - 40%. Эта женщина имеет детей и высшее (73%) или техническое образование (52%). И треть из них знает английский язык.

И 93% всех, кто заполнял анкеты для поиска работы, написали, что они готовы работать не по специальности. "Большинство граждан Украины выполняет простую работу, из чего можно предположить, что они работают ниже своей квалификации", - говорится в заключении исследования администрации.

"90% или больше – это женщины, которые выполняют, так называемую женскую работу – в кафе и ресторанах, гостиницах, пошиве одежды, сфере услуг (парикмахерские, салоны красоты)", - сказал в интервью изданию Ян Гоншеница-Волчак, директор Воеводской администрации труда в Кракове.

Впрочем, отметил президент Научно-исследовательского института в Варшаве Wise-Europa Мачей Буковски, если раньше украинцы в основном работали в сельском хозяйстве, то теперь работают во всех профессиях, включая те, которые требуют наивысшей квалификации - врачи и учителя.

"Если вы хотите работать в сфере услуг, это очень легко. Вам нужно найти работу, а затем ваш работодатель должен заполнить документы. Врачам, стоматологам, медсестрам нужен диплом, чтобы работать. Это немного сложнее, но и здесь препятствия в основном сняты. Это же касается учителей", - отметил Буковски.

При этом он обратил внимание на еще один аспект. До прибытия новой волны временно перемещенных лиц после полномасштабного российского вторжения, в Польшу уже прибывали украинцы, особенно после 2014 года.

"Эта ситуация длится не 6 месяцев, а восемь лет. Но мало кто обращал внимание, потому что мигранты прибывали, все работали, платили налоги. Это не было так внезапно и заметно", - сказал он.

Для многих новоприбывших украинцев низко квалифицированный труд - лишь первый шаг. При этом во Всемирном банке обращают внимание на высокую готовность украинцев работать по специальности или нет.

"Мы увидели большую готовность работать и искать работу среди тех, кто приезжал в Европу. Около 20% людей уже в апреле и мае сообщили, что они работают, а еще 50% - что хотели бы работать и активно ищут работу", - отметила старший экономист Всемирного банка Рина Бадианни-Магнуссон.

Однако для поиска работы существует несколько преград. Первый барьер, который называют все - недостаток знания польского языка, на изучение которого уходит время. Второй барьер - необходимость ухода за детьми. Почти половина тех, кто прибыл из Украины после 24 февраля и остался в Польше - дети. Третье - соискатели нуждаются в помощи, чтобы найти то, что им подходит. Несмотря на все меры польских властей, до сих пор остаются неотработанными определенные цепочки между соискателями работы и работодателями. Кроме того, Всемирный банк также отметил, что украинские предприниматели нуждаются в помощи с адаптацией к польскому законодательству и доступу к финансам.

Польская экономика "в выигрыше", отметил Буковски, даже учитывая выплаты на помощь украинцам, поскольку мигранты присоединились к рынку труда, где существовал и до сих пор существует спрос на рабочие руки, и платят налоги.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Бюро национальной статистики Великобритании заявило, что четверо из десяти украинских беженцев, которые приехали в страну с начала войны, уже нашли работу.

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