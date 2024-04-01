Одна из ассоциаций призывает предоставлять возможность работать без предварительного прохождения языковых курсов.

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала улучшить условия для интеграции украинских беженцев. Речь идет о возможности начать работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов, пишет tagesschau.

"Чтобы реально использовать потенциал нашего рынка труда, мы должны разжечь интеграционный турбо в Германии. Мы все еще слишком бюрократичны и негибкие, когда речь идет об интеграции на рынок труда... Мероприятия по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы", – отметил управляющий директор Андре Бергеггер.

Он указал на необходимость быть готовыми, что количество беженцев из Украины будет увеличиваться. Также пока не ожидается, что большинство украинцев в ближайшее время вернется домой.

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"Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы", – продолжил Бергеггер.

Украинские беженцы

Польское правительство запланировало ряд изменений для беженцев из Украины. В частности, хотя упростить систему получения разрешений на временное проживание для украинцев.

Ранее УНИАН писал, что в Германии опасаются, что поток беженцев из Украины увеличится, если Российская Федерация будет иметь успехи на фронте. Армия РФ лучше оснащена и превышает численностью, а поддержка Киева со стороны Запада тает.

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