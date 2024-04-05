Более половины украинцев пользуются жильем от работодателя.

Количество украинцев, которых обеспечивает жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Такие данные содержит переданное УНИАН исследование аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В течение I квартала 2024 года 55% украинцев сообщили, что пользуются жильем от работодателя, 33% отметили, что снимают жилье за свой счет, 8% нашли приют у поляков дома и 4% проживают в центрах коллективного размещения.

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Отмечается, что в ноябре 2022 года, когда проводился аналогичный опрос, распределение мест проживания было совсем другим.

Тогда снимали жилье за свой счет 58% опрошенных, 22% украинцев обеспечивали жильем работодатели. 10% приютили поляки в своем доме, которым правительство платило компенсацию за каждого беженца в рамках программы приюта. 5% жили за счет государства (в коллективных центрах) и 5% при помощи благотворительных организаций.

Также сообщается, что Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило о внесении изменений для украинских беженцев. В частности речь идет об отмене субсидий для центров, где проживают беженцы с июля 2024 года. На сегодня в центрах коллективного проживания насчитывается почти 40 тыс украинцев, за каждого из них государство платит 40 злотых (392 гривны) ежедневно.

Директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда объясняет: тот факт, что количество украинцев, которых обеспечивает жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом имеет логическое объяснение.

"Исторически сложилось, что украинцы приезжали в Польшу на временный заработок. В начале большой войны Польша приняла наибольшее количество украинцев, которые не сразу устроились на работу. Кто-то имел накопления, кто-то поехал в другие страны ЕС, кто-то вернулся в Украину. В конце концов в Польше осталось подавляющее большинство украинцев, которые стремятся работать. В основном они пользуются жильем от работодателя. Количество официально", - сказала она.

В агентстве добавляют, что количество трудоустроенных украинцев в Польше на конец февраля 2024 года составляло 755 тысяч.

Украинские беженцы в Польше - последние новости

В международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal ранее сообщали, что около половины украинцев, находящихся в Польше, не могут определиться с планами по возвращению в Украину, однако количество тех, кто планировал остаться в Польше, уменьшается.

По данным миграционной платформа EWL, украинцев в Польше по приросту иностранцев опередили белорусы. При этом украинцы и дальше остаются крупнейшей группой зарегистрированных иностранцев в Польше.

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