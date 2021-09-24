Многодетного отца могут лишить счастливой жизни с женой и детьми.

В Польше гражданка Украины родила сразу четверых детей, однако теперь их могут разлучить с отцом.

Как выяснилось, все из-за одного документа, пишет Obozrevatel.

Марина и Алексей Кучеруки живут в Польше уже более шести лет. Женщина из Кропивницкого, а мужчина - из Черкасс, познакомились в Кропивницком лет семь назад, а решение уехать в Польшу приняли вместе.

До переезда, на родине ныне многодетная мама уже имела сына, занималась косметологией, но особых денег от своего дела не получала и вынуждена была продавать косметику прямо на улице из багажника машины. Чтобы обеспечить себя и ребенка, Марина бралась за дополнительную работу.

Читайте такжеПила мочу и кормила грудью: мама пожертвовала собой ради спасения детей в открытом океанеПосле переезда Алексей устроился в Польше наемным рабочим, а примерно четыре года назад открыл свою фирму по трудоустройству. Марина в конце концов создала собственный салон красоты. Старший сын женщины тоже переехал в Польшу, когда окончил школу, и продолжил там учебу.

В начале 2021 года семья узнала, что их ждет пополнение. Врачи говорили о тройне, потом двойне, потом вновь о тройне, однако на четвертом УЗИ выяснилось, что Алексей и Марина станут родителями четверых малышей.

Сейчас семья арендует трехкомнатную квартиру во Вроцлаве, хотя, по словам отца, им теперь будет тесно в таких условиях, но снимать жилье побольше пока не по карману.

"Здесь цены на жилье совсем другие, чем в Украине. Я смотрел, сколько стоит 5-6 комнатная квартира или дом, это примерно 2 тысячи долларов, для нас это дорого", - пояснил мужчина.

Сразу четыре мальчика - Адам, Аллан, Кай и Ной - весом примерно 1,5 кг каждый появились на свет 20 сентября. Беременность Марины была трудной, ее вели сразу два специалиста, рожать пришлось на шесть недель раньше, с помощью кесарева сечения, и сейчас жизнями малышей занимаются все неонатологи медицинского учреждения.

"Дорогие друзья, свершилось, я стал многодетным отцом. Не могу передать свои ощущения, это счастье, которое останется на всю жизнь. Спасибо моей любимой жене за то, что она сделала меня таким счастливым. Вы не представляете через что она прошла, она мой герой. Не каждый человек выдержит такое испытание, но она справилась и теперь восстанавливается вместе с малышами", - написал на своей странице в Facebook на следующий день после рождения сыновей счастливый отец и опубликовал фото Кая.

Однако оказалось, что из-за одного документа польские власти стремятся депортировать Алексея обратно в Украину.

Почему отца четверни хотят депортировать в Украину

Весной этого года на один из польских заводов, с которым сотрудничает Алексей, пришли с проверкой пограничники. Они просматривали разрешения, справки и обнаружили, что у мужчины не хватает документа, по которому он может работать директором компании в Польше.

"То есть жить я здесь могу, но для того, чтобы управлять или владеть компанией, нужно было еще одно разрешение, которого у меня не оказалось. Я об этом не знал. Но, как понимаете, незнание закона не освобождает от ответственности", - рассказал многодетный отец.

Алексей оплатил штраф, однако в его паспорте все равно поставили штамп о депортации.

"Пока я могу находиться в Польше из-за пандемии. Как только она закончится, мне придется покинуть эту страну", - говорит мужчина.

Пара живет и работает в Польше легально, платит налоги, имеет государственную медицинскую страховку. Отец не представляет, как может оставить в Польше жену с детьми.

Когда же Марина родила четверню, это вызвало общественный резонанс, и на ситуацию семьи обратили внимание. Сейчас делом занимаются правозащитники, а многодетные родители надеются, что им не придется расставаться.

Уполномоченная президента Польши по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор уже обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства с просьбой помочь украинцам разобраться с проблемой.

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Автор: Катерина Комолова