20 сентября женщина родила сразу четыре ребенка, однако радостное событие омрачили проблемы с законом.

В Польше украинка родила четверню. Все дети здоровы, однако семье все равно не до радостей. Мужа роженицы, который тоже является гражданином Украины, могут в любой момент депортировать из страны. Тогда женщина останется одна с детьми в чужой стране.

Об этом со ссылкой на СМИ Польши сообщает издание Yavp.pl.

Так, 20 сентября украинка родила сразу четырех детей. Радостное событие произошло в больнице Вроцлава. Женщина родила четырех мальчиков, их вес небольшой, однако нормальный для четверни - от 1270 до 1550 граммов. Все малыши чувствуют себя хорошо.

Однако отцу четверни грозит депортация в Украину. Семья, в которой кроме новорожденных есть еще один ребенок может остаться без отца и кормильца в чужой стране. Проблемы начались совсем недавно, хотя супруги живут в Польше уже шесть лет.

Мужчина и женщина, жившие в Коростышеве, не были женаты, хотя уже имели ребенка. Шесть лет назад они переехали в Польшу и начали жить во Вроцлаве. Там они снимали жилье и нашли работу. Впоследствии украинцы поженились, свой брак они регистрировали в Польше.

Читайте такжеКнига рекордов Гиннеса назвала самых пожилых близнецов планетыВпоследствии женщина забеременела, а мужчина продолжил работать на одной из фирм. Пограничная служба проверила работу компании, где был трудоустроен украинец.

Было установлено, что мужчина не имел разрешения на труд, за что его оштрафовали на 3 тысячи злотых. Однако на этом ситуация не разрешилась. Украинцу сообщили, что он обязан выехать из Польши. Сейчас депортация не назначена на точную дату, ведь из-за коронавируса мужчину не могут принудительно заставить уехать из страны.

Семья, где родилась четверня, очень обеспокоена тем, что единственного кормильца могут депортировать в любой момент. Поэтому супруги уже подали в пограничную службу апелляцию с просьбой изменить такое решение. Семья также нашла юриста, который им помогает.

Правозащитник утверждает, что Польша действительно может депортировать мужчину на законных основаниях, однако решение может измениться. Из-за того, что украинец обеспечивает семью с четырьмя новорожденными, он имеет шанс остаться в стране. Однако за это надо бороться.

Ситуацией уже занимается уполномоченная президента Вроцлава по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор. Она обратилась к воеводству и его председателю, где живет многодетная семья, с просьбой обратить внимание на это дело.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном инциденте с украинцами в Польше. Пожарный сломал нос 10-летнему мальчику и избил еще одного ребенка, обвинив их в краже.

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Автор: Полина Кузенко