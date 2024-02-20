По словам Бриджит Бринк, Белый дом делает все возможное для ускорения оказания поддержки Киеву.

Соединенные Штаты Америки - в частности, президент страны Джо Байден - стремятся ускорить одобрение нового финансирования для помощи Украине. При этом "плана Б" на случай, если Конгресс откажется поддерживать инициативу, не существует. Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина.

"Нет, у нас нет "плана Б", мы сфокусированы сто процентов на "плане А" - Конгресс поддерживает запрос президента и президент подписывает дополнительный запрос для Украины", - сказала Бринк.

Она отметила, что сейчас Конгресс отвечает за то, как быстро США смогут восстановить помощь Украине. Дипломат напомнила, что она дважды разговаривала со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. По ее словам, он поддерживает Киев и понимает, насколько важен проигрыш РФ в войне.

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"Я не могу сказать вам точные сроки. Но я могу сказать, что и президент, и мы все делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Мой месседж - мы не можем тратить время, ни дня, ни часа, ни секунды. Люди умирают каждый день", - подчеркнула Бринк.

Помощь США Украине - последние новости

Президент США Джо Байден готов встретиться со спикером Палаты представителей ради помощи Украине. По его словам, республиканцы совершают ошибку, выступая против пакета помощи.

Байден отметил, что если республиканцы не будут платить за общую оборону, они пытаются скрываться от угрозы России, "уходя от НАТО".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о помощи США. По его словам, он ожидает, что в Вашингтоне придерживаются прагматичного подхода к защите безопасности мира, чтобы утвердить поддержку для Украины.

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