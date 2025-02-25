Между представителями Турции, европейскими и украинскими партнерами идут обсуждения намерения Украины вступить в НАТО.

Турция не имеет возражений относительно вступления Украины в НАТО, однако призвала к реалистичному подходу в этом вопросе.

Позицию своей страны озвучил министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью, размещенном на сайте МИД Турции. "Мы должны быть очень реалистичными. Мы открыто заявили, что выступаем за членство Украины в НАТО. Это было заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, поэтому это официальная позиция", - сказал он.

Комментируя нынешнюю позицию администрации США относительно членства Украины в НАТО, которая, как известно, является негативной, Фидан отметил, что и предыдущая не выступала за. "Я не уверен, что предыдущая администрация была сторонником вступления Украины в НАТО. Поэтому я думаю, что новой политики в этом отношении нет", - высказал мнение турецкий министр.

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Фидан добавил, что между представителями Турции, европейскими и украинскими партнерами продолжаются обсуждения намерения Украины вступить в НАТО. "Украина просит членство в НАТО, но не для того, чтобы быть просто членом. Она хочет видеть гарантию безопасности", - констатировал дипломат.

"Сейчас гарантия безопасности является одним из главных вопросов, которые мы обсуждаем. Так, украинцы, в частности, хотят видеть членство в НАТО, если не создание большой международной коалиции для развертывания вдоль линии соприкосновения, или же россияне могут иметь другие представления о гарантиях и безопасности. Это те вопросы, которые мы обсуждаем с альтернативными сценариями", - детализировал министр.

Усилия Турции по окончанию войны в Украине

В начале года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал окончание войны в Украине "приоритетом" для его политики в 2025 году.

Ранее турецкий президент высказывал мнение, что предложение Украины о вступлении в НАТО не является вопросом, с которым "спешат".

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