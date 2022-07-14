Украина за полгода в 1,6 раз увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Украина по итогам 6 месяцев 2022 года поставила электроэнергии в европейские страны на сумму 169,9 млн долл., при том, что за аналогичный период прошлого года доход от этого составлял 108 млн долл.
Так, 28,8% (48,9 млн долл.) выручки от экспорта приходится на поставки электроэнергии в Словакию. Около 27,4% (46,6 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии приходится на Польшу и 23,7% (40,4 млн долл.)- на Венгрию.
В другие страны экспорт составил 34 млн долл.
Как сообщал УНИАН, Украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.
В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.
С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию.
Из-за значительного профицита Украина имеет достаточно электроэнергии, чтобы экспортировать ее в Европу и наращивать объемы этого процесса.