Наибольшие объемы электроэнергии экспортируются в Словакию, Польшу и Венгрию.

Украина за полгода в 1,6 раз увеличила доход от экспорта электроэнергии в Европу.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Украина по итогам 6 месяцев 2022 года поставила электроэнергии в европейские страны на сумму 169,9 млн долл., при том, что за аналогичный период прошлого года доход от этого составлял 108 млн долл.

Так, 28,8% (48,9 млн долл.) выручки от экспорта приходится на поставки электроэнергии в Словакию. Около 27,4% (46,6 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии приходится на Польшу и 23,7% (40,4 млн долл.)- на Венгрию.

В другие страны экспорт составил 34 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украинская энергосистема с 16 марта работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию.

Из-за значительного профицита Украина имеет достаточно электроэнергии, чтобы экспортировать ее в Европу и наращивать объемы этого процесса.

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