В прошлом году по Трансадриатическому газопроводу доставлено более 8 млрд кубометров газа

Европейская комиссия предложила странам ЕС заменить российский газ азербайджанским. Увеличение поставок "голубого топлива" требует от Азербайджана увеличение добычи.

Об этом сообщает Reuters.

"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору, в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", - говорится в сообщении.

В прошлом году по Трансадриатическому газопроводу доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу. Увеличение поставок газа в европейские страны потребует от Азербайджана расширение добычи газа.

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация 11 июля остановила газопровод "Северный поток". Решение принято для проведения планового обслуживания. Предварительно сообщалось, что технические работы продляться 10 дней - до 21 июля.

В свою очередь в Европе опасаются, что техобслуживание газопровода лишь предлог для Кремля, чтобы перекрыть поставки газа в европейские страны, там самым усилив газовый шантаж.

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