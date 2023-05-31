В Белом доме говорят, что именно Киев должен решать, на каком этапе к процессу можно привлечь Россию.

Белый дом поддерживает идею международного саммита, посвященного проблеме достижения мира в Украине, даже если на саммите не будет представителей России. Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет CNN.

"У президента Зеленского есть предложение из 10 пунктов о том, что он называет справедливым миром, и мы пытаемся работать с его командой, чтобы помочь реализовать это", – заявил Кирби.

Он подчеркнул, что США поддерживают "движение к миру" в Украине, но любые предлагаемые инициативы на этот счет должны иметь поддержку президента Украины, чтобы их можно было считать "заслуживающими доверия". По мнению Кирби, российское вторжение в Украину говорит о том, что Россия не имеет серьезных намерений добиваться мира дипломатическими методами.

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На вопрос, в чем ценность мирного саммита, если в нем не будет России, Кирби ответил, что "прежде всего нужно работать с украинцами", и уже Украина решит, на каком этапе к процессу можно будет привлечь Россию. По его словам, пока Путин "не проявил абсолютно никакой склонности" к миру. А то, должна ли Россия вообще присутствовать за столом переговоров, Кирби считает "великим академическим вопросом".

Украина собирает международный саммит мира – что известно

Ранее стало известно, что Украина и ее западные союзники намерены провести большой саммит на уровне государственных лидеров, посвященный вопросу достижения мира в Украине. При этом участие России в нем пока не планируется.

Основной задачей саммита является продвижение украинской формулы мира, предложенной президентом Зеленским еще в прошлом году. В частности организаторы хотят, чтобы эту формулу поддержали не только нейтральные страны, но и те страны, которые в настоящее время больше симпатизируют Кремлю, чем Киеву.

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