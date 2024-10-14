Постоянное вмешательство человека делает появление новых патогенов более вероятным.

Человечество не готово к следующей пандемии - несмотря на все, что мы узнали о Covid. Об этом в своем ежегодном отчете сообщает Совет по мониторингу глобальной готовности, информирует The Telegraph.

Эксперты учреждения, в частности, призывают принять срочные меры по повышению готовности к вероятной новой масштабной вспышке заболеваемости.

Отмечается, что многие особенности современного мира - от урбанизации и интенсивного развития сельского хозяйства до неравенства и появления искусственного интеллекта - повышают риск новой пандемии.

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"Это предупреждение поступило в тот момент, когда мир, казалось бы, только на волоске от другого испытания глобальной готовности - птичий грипп H5N1 продолжает передаваться от инфицированного крупного рогатого скота и птицы к людям в Соединенных Штатах, а новый вариант оспы с потенциалом пандемии быстро распространяется в Центральной Африке", - пишет СМИ.

Эксперты напоминают, что в Руанде в результате вируса Марбурга - "двоюродного брата Эболы" с летальным исходом до 88 процентов - уже погибли более десяти человек:

"Изменение моделей жизни и постоянное вмешательство человеческой деятельности в природную среду меняют глобальный ландшафт рисков и делают появление новых патогенов более вероятным".

Авторы указывают, что хотя большие научные и технологические успехи были достигнуты, когда страны объединились для борьбы с Covid-19, сегодня вероятность возникновения эпидемий еще больше - "эпидемий, к которым мир плохо подготовлен".

"Человечество лучше, чем когда-либо, способно сдерживать вспышки в источнике; оно имеет лучшие медицинские меры, которые могут снизить заболеваемость и смертность, и лучше организовано для реагирования через международные рамки, такие как Международные медико-санитарные правила. Несмотря на эти улучшения, внесенные после пандемии Covid-19, существует большая вероятность того, что следующая пандемия снова застанет мир дремлющим без планов готовности, готовых к реализации с первого дня", - предупреждают в учреждении.

Угроза новой пандемии

Недавно в Африке была зафиксирована вспышка смертельного вируса. Так, в Руанде было зафиксировано девять смертей в результате первой вспышки вируса Марбург и подтверждено, что 18 пациентов находятся в изоляции.

Большинство погибших - работники здравоохранения из отделения интенсивной терапии в столице страны Кигали. Чтобы остановить распространение вируса, власти Руанды ограничили до полусотни количество людей, которые могут участвовать в похоронах.

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