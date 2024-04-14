Президент США подвергся критике после настойчивого разговора с израильским премьером Нетаньяху.

Решение президента США Джо Байдена сообщить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Штаты не поддержат любую контратаку Иерусалима против Ирана, получило шквал критики от представителей обеих партий. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что отказ Байдена - в основном вызванный республиканцами - происходит, когда глава Белого дома и его старшие советники обеспокоены тем, что ответ Израиля на недавнюю атаку Ирана приведет к региональной войне с катастрофическими последствиями.

Издание напоминает, что Иран запустил ударные беспилотники и ракеты на Израиль в субботу вечером в ответ на авиаудар по Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал. При этом позиция Байдена вызвала критику и несогласие, в частности со стороны бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал "стыдом для Соединенных Штатов" то, что президент призвал израильтян не принимать ответные меры.

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"Американский интерес заключается в том, чтобы убедиться, что Иран, который является основной угрозой международному миру и безопасности в регионе, по крайней мере поставлен на свое место, чтобы уберечь Израиль, уберечь арабов Персидского залива, уберечь нас от угрозы, которую они представляют", - сказал Болтон.

Сенатор Джон Феттерман также выступил против президента, сказав, что он не согласен с Байденом и считает, что "мы должны поддерживать Израиль в этой ситуации".

"Это ничего не меняет в том, что он фантастический президент. Я горжусь тем, что стою с ним, веду кампанию за него и голосую за него", - сказал политик.

В свою очередь демократ из Делавэра и близкий соратник Байдена сказал, что он понимает, что "есть те, кто считает, что это единственный способ для нас восстановить сдерживание".

"Я считаю, что самая важная сдерживающая мера, которую может принять Конгресс, заключается в том, чтобы спикер Джонсон не тратил дни или недели на то, чтобы попытаться придумать какой-то другой пакет, а принял дополнительный завтра", - сказал он.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США "нужно четко дать понять, чего администрация не дала, что если они будут продолжать нападать на Израиль, то да, они получат ответ".

"Я не думаю, что на данный момент Соединенным Штатам стоит участвовать в военных действиях непосредственно против Ирана", - добавил Тернер.

Что предшествовало

Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не атаковать Иран в ответ на воздушную атаку в ночь на 14 апреля.

По информации СМИ, Байден во время разговора убеждал Нетаньяху, что Израиль победил, избежав серьезных последствий атаки со стороны Ирана, а, следовательно, удары в ответ не нужны.

Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя атаку Ирана, назвал ее "объявлением войны".

По словам Герцога, нападение стало еще одним примером того, как Тегеран распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру.

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