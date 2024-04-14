Ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

Президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану.

Как пишут CNN и Axios со ссылкой на источники, Байден во время разговора убеждал Нетаньяху, что Израиль победил, избежав серьезных последствий атаки со стороны Ирана. Поэтому, удары в ответ не нужны.

"Сегодня вы победили, ничего серьезного в Израиле не пострадало. Вы одержали победу. Примите это как победу", - заявил Байден Нетаньяху.

По словам источника из Белого дома, Байден и его старшие советники очень обеспокоены тем, что ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

В то же время неназванный израильский чиновник рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом попросил, чтобы Израиль сообщал США, если будет готовить какой-то ответ против Ирана.

Удары Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. Пострадали 12 человек, среди них семилетний ребенок.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что почти 99% воздушных целей были перехвачены. По его словам, военно-воздушная база Неватим в пустыне Негев на юге Израиля получила незначительные повреждения, но продолжает функционировать.

Также УНИАН сообщал, что страны Европы решительно осудили атаку Ирана на Израиль. Солидарность со страной выразили Франция, Германия, Латвия, Молдова, Испания, Норвегия, Литва, Эстония и Украина.

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