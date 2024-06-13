Один из них - бывший парень матери девочки, а второй - сосед семьи.

В убийстве 9-летней украинской девочки Валерии, тело которой нашли в среду в лесу близ города Дёбельн в Германии, подозревают двух мужчин – уроженцев Украины и Молдовы, пишет Bild, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

Как пишет издание, первый подозреваемый - уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии. Он проживает в Праге, но чешские следователи не могут его найти.

Известно, что утром в день убийства он писал матери девочки и требовал созвониться. По информации Bild, он был в Дёбельне в тот день.

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Второй из подозреваемых - 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л, который был соседом семьи девочки. Как пишет издание, Геннадий хотел отношений с матерью Валерии, но получил отказ. После этого в отместку он обещал "разрушить ей жизнь". Полиция Германии пока не может его найти.

Как пишет Bild, незадолго до гибели Валерия сообщала, что её преследовал взрослый мужчина.

Сейчас полиция взяла квартиры мамы и бабушки под охрану.

Убийство 9-летней Валерии в Германии

Валерия до 2022 года жила в Украине. Затем она вместе с мамой, сестрой и бабушкой переехала в Германию. Отец остался служить в ВСУ. Разлука привела к разводу родителей.

Девочка пропала 3 июня по дороге в школу. В течение девяти дней сотни полицейских и десятки добровольцев искали девочку. Но 12 июня в лесу близ города Дёбельн в Саксонии нашли тело девочки. В полиции отмечали, что после расследования и вскрытия нет никаких признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления.

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