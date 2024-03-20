Тело матери погибщей найдено в озере.

Две недели назад возле города Хоккенхайм на юге Германии на берегу Рейна нашли тело убитой 27-летней украинки Маргариты Разаз из Харькова. Она жила в центре для беженцев вместе с матерью и новорождённой дочерью. Девочку Мию вскоре нашли. А её бабушку, 51-летнюю Марину Стеценко, объявили пропавшей без вести.

Теперь, как сообщает Bild, тело Стеценко обнаружили в озере возле деревни Бад-Мингольсхайм. Как сообщила полиция, её также убили.

Убийство украинки в Германии - что известно

Утром 14 марта появилась информация, что возле города Хоккенхайм на дамбе реки Рейн найдено тело 27-летней беженки из украинского государства.

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По сведениям СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было всего пять недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреваемых.

Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По версии следствия, они убили мать и бабушку девочки, чтобы забрать ребёнка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии.

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