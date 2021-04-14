Мэр города пока не принял отставки Поттер.

Начальник полиции и офицер, которая случайно застрелила 20-летнего Даунта Райта в штате Миннесота, подали в отставку.

Читайте такжеВ Китае запустили горячую линию для доносов за критику компартии в сетиОб этом заявил мэр города Бруклин-Сентер Майк Эллиот, передает REUTERS.

Члены городского совета выступили за отстранение как начальника Тима Гэннона, так и 26-летней Ким Поттер.

"Я надеюсь, что это принесет спокойствие общине", - сказал Эллиот, добавив, что он еще не принял отставки Поттер, оставив возможность ее увольнения.

Родственники Райта рассказывают, что тот был добрым, любил баскетбол и работал на многих работах, чтобы содержать своего двухлетнего сына.

Что этому предшествовало

Даунта Райта остановили за возможное нарушение правил дорожного движения; он был застрелен после короткой перепалки с офицерами. 26-летний коп по ошибке вынул оружие вместо электрошокера.

Это сразу же спровоцировало уличные протесты, сопровождавшиеся грабежами лавок местного ТЦ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская