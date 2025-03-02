Канадские войска тоже рассматриваются в качестве части миротворческих сил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна остается одним из самых активных сторонников Украины. И подчеркнул важность того, что Канада была вместе с союзниками во время обсуждения ситуации вокруг Украины на прошедшем саммите в Лондоне.

"У всех нас есть важная роль", — отметил он, передает Sky News. На вопрос о роли Канады в так называемой "коалиции желающих", о которой ранее говорил Стармер, Трюдо ответил, что Канада уже более 10 лет обучает украинских военнослужащих. По его словам, Канада продолжит играть "значительную" роль.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и всем необходимым", — добавил Трюдо. Ведь Украина защищает не только свою территорию, но и принципы и ценности, на которых основана демократия во всем мире.

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При этом премьер-министр Канады подчеркнул, что рассматриваются все возможные варианты окончания войны в Украине ("все варианты на столе"), даже, возможно, при участии канадских военнослужащих в качестве миротворцев.

"Мы не будем забегать вперёд в обсуждении мер по поддержанию мира, которого ещё нет, но Канада готова участвовать и делать то, что необходимо", - подытожил политик.

Другие новости о результатах саммита в Лондоне

Ранее УНИАН сообщал, что генсек НАТО сделал заявление после украинского саммита. В частности, о том, что оружия станет еще больше. "Сегодня за столом я услышал новые объявления, и я не собираюсь объявлять их вам, потому что они (страны Европы) должны сделать это [сами]", - заявил Рютте.

Кроме того, Британия предоставит Украине 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны. "Мы не можем принять слабое соглашение вроде "Минска", которое Россия может легко нарушить", - сказал Стармер.

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