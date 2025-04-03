В указанном типе самолета предусмотрено принудительное катапультирование экипажа.

Крушение стратегического бомбардировщика Ту-22М3, которое произошло вчера в Иркутской области, может быть связано с технической неисправностью.

Такое мнение в комментарии "Фабриці новин" высказал военный эксперт Роман Свитан. По его словам, это очень неудачный советский самолет, поскольку его члены экипажа часто погибают или остаются инвалидами в случае технических проблем. Эти самолеты "держатся на плаву" за счет запчастей из узлов, агрегатов других бортов, которые уже отработали:

"Естественно, все это падает. Особенно Ту-22М3. Не просто так у него прозвище "людоед". Его покинуть очень сложно. Там четыре человека - два летчика, два штурмана-оператора. Они друг за другом сидят, как в автомобиле".

Свитан пояснил, что в указанном типе самолета предусмотрено принудительное катапультирование экипажа, которое осуществляет командир. Такая эвакуация чревата для пилотов травмами, если они не успевают сгруппироваться перед катапультированием.

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"Голова вместе с позвоночником в трусы высыпается, когда не подготовишься, не сам рвешь ручку катапульты. Эти проблемы всегда у него (самолета, - УНИАН) были. Думаю, произошла очередная техническая неисправность... Они вообще все рассыплются в ближайшие 10-15 лет", - подчеркнул эксперт.

Крушение Ту-22М3

Как писал УНИАН, 2 апреля в Иркутской области апреля потерпел крушение российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Именно такие самолеты оккупанты используют для массированных обстрелов Украины.

По данным росСМИ, на борту было четыре члена экипажа. Они успели катапультироваться, но один пилот погиб.

Как отмечал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолет выполнял плановый полет и разбился возле населенного пункта Буреть Боханского района.

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