Этим "жестким" разговором Байден попытается ослабить напряжение между сторонами.

Президент США Джо Байден готовится к "жестким" переговорам с российским главой Владимиром Путиным в Женеве, 16 июня.

Об этом сообщает TIME.

Вашингтон подготовил несколько вариантов того, как напомнить Путину о преимуществах США в деле о кибератаках – что Соединенные Штаты в ответ могут "ударить" по объектам иностранной недвижимости российского президента.

Также Байден в разговоре с Путиным выступит на стороне союзников США.

Читайте такжеНа саммите НАТО планируют принять новую стратегию защиты от кибернападенийМиссия Байдена в Женеве – это не его личное испытание воли. По словам представителей Администрации, речь о прекращении рискованной эскалации в отношениях и их стабилизация. При этом этим "жестким" разговором Байден попытается ослабить напряжение между сторонами, обуздав авантюризм Путина.

По словам трех высокопоставленных чиновников Белого дома, большая часть подготовки Байдена происходила во время ежедневных брифингов разведки. Ведущей фигурой тогда был директор ЦРУ Уильям Бернс, который выступает за возвращение к сдерживающим действиям в отношении Москвы.

Американский глава встретится с Путиным в Женеве, 16 июня, в рамках своей первой зарубежной поездки в статусе президента. Ожидается, что среди всего прочего президент США поднимет вопрос недавних кибератак, в которых подозревают российские спецслужбы, а также вопросы безопасности Европы (в этом контексте и войну в Украине).

Известно, что будет сопровождать Байдена государственный секретарь США Энтони Блинкен. Накануне вылета американского главы в Британию в Госдепе заявили, что отменяют решение о введении санкций против оператора строительства "Северного потока-2", впрочем, уже вскоре Блинкен отметил, что решение могут пересмотреть.

Байден начал зарубежное турне с приезда в Великобританию, где он выступил перед военными, оставив Путину послание. 7 июня Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил о твердой позиции по поддержке суверенитета Украины.

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Автор: Яна Ставская