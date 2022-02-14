Если президент начнет войну против Украины, то впоследствии может быть казнен, поделился мнением эксперт.

У президента Российской Федерации Владимира Путина относительно Украины есть два пути – начать войну, стать военным преступником и быть повешенным или на время отступить и оставить украинское государство в покое.

Такие пути для главы России по Украине в комментарии изданию "Гордон" назвал американо-российский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

Эксперт также поделился мнением, что только РФ может позволить себе в зимнее время держать сосредоточенную армию в боевой готовности, поскольку ей "наплевать на своих собственных солдат".

"Иначе говоря, у Путина сейчас два пути: либо начать войну, стать военным преступником и быть в конце концов повешенным, либо на время отступить и дать покой Украине...", – заявил эксперт.

Ранее бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков сказал, что вполне вероятно, что РФ, стянув войска к границе с Украиной, пошла на самый масштабный шантаж, и задача украинского государства – готовиться к вторжению.

Угроза нового вторжения России в Украину – короткая справка УНИАН

Российская власть пошла на агрессию против Украины в 2014 году захватила Крым и вторглась на Донбасс. Ряд западных партнеров наказали РФ за агрессию санкциями.

Осенью 2021 года Россия обострила ситуацию на украинской границе, и в нашем государстве и на Западе заговорили об угрозе вторжения РФ.

В начале текущего года – 10 февраля – в Беларуси началась активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения должны завершиться 20 числа.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что вдоль всей границы нашей страны со стороны РФ, Беларуси и оккупированных территорий находятся 140 тысяч военных.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что российских войск возле украинской границы недостаточно для воплощения в жизнь полномасштабного вторжения.

Власти США и Европейского Союза пообещали, что в случае нового вторжения в Украину против России введут серьезные санкции.

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