Около 55% опрошенных россиян положительно относились к главе ЧВК "Вагнера".

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин до своего "мятежа" имел достаточно поддержки среди россиян, чтобы даже побороться за президентское кресло с Владимиром Путиным.

Однако после инцидента он резко потерял свою популярность, говорится в исследовании российского издания The Insider, который основан на опросе независимой социологической группы Russian Field.

Социологи в мае проводили телефонный опрос, в котором спрашивали россияне о желаемом кандидате на должность следующего президента России. Среди тех, кто рискнул назвать своего кандидата, 30% поддержали Путина, однако после него шел Пригожин с 2%.

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"Эта цифра кажется смешной, всего 2%, но это очень много. В открытом опросе Пригожин одержал победу вообще любого федерального политика. Если мерить рейтинг в закрытых списках, он имел бы просто колоссальный успех", — пояснила социолог Дарья Павлова.

Она считает эту тенденцию пугающей, поскольку в начале 2023 года почти 15% респондентов вообще ничего не знали о руководителе ЧВК. За неделю до неудавшегося мятежа его поддержка вне контекста выборов была на уровне 55%, увеличившись на 14 пунктов по сравнению с февралем.

23 июня социологи снова провели опрос и оказалось, что его рейтинг резко упал, хотя 29% респондентов все еще поддерживают его действия. При этом почти 75% опрошенных были довольны результатами конфликта, в частности, переговорами Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

"Политический капитал, приобретенный "поваром Путина" в результате войны с Украиной, был растерян за два дня. Теперь российское общество переживает только из-за того, что Евгения Викторовича не удалось привлечь к надлежащей ответственности", - подытоживается в материале.

Мятеж Пригожина: основные события

С 23 на 24 июня по приказу Пригожина боевики ЧВК "Вагнера" отправились в Москву, чтобы снять с должностей министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Однако еще на подходах к российской столице Пригожин согласился на предложение Лукашенко - отправил свои колонны обратно в полевые лагеря, а сам отправился в Беларусь.

Судьба Пригожина интересует многих экспертов и западных политиков. Хотя официально главарю "вагнеровцев" никаких претензий не предъявляли, в РФ задержали многих топ-военных, которых подозревают в сотрудничестве с ЧВК.

18 июля в Беларусь прибыла уже шестая колонна ЧВК "Вагнер" из более чем 100 машин. Они якобы будут "делиться боевым опытом" с белорусскими "коллегами".

В Украине же считают, что страна-агрессор задумала новые провокации на белорусско-украинской границе.

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