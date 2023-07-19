Она насчитывает более 100 машин.

В Беларусь прибыла третья за день и шестая за все время колонна российской частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", вечером она двигалась по трассе Р43-М5. В составе колонны заметили пикапы и тентованные "Уралы" с прицепами. Ее сопровождала Госавтоинспекция Беларуси.

Позже "Гаюн" уточнил, что в колонне прибыло около 100-120 машин. К полуночи она проехала Осиповичи, растянувшись на 5-10 км. Наемники следуют в палаточный лагерь в деревне Цель.

Видео дня

По их данным, уже в 00:15 бизнес-джет главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина взлетел с аэродрома "Мачулищи", пробыв в Беларуси около 13 часов.

Вагнеровцы в Беларуси: последние новости

В последние дни в Беларуси фиксируют передвижение военной техники наемников "Вагнера", отправившихся туда после неудачного мятежа их главаря.

Заявлялось, что "вагнеровцы" поделятся своим опытом с беларускими военносдужащими. Уже известно об учениях теробороны и будущей подготовке отрядов специального назначения наемниками "Вагнера".

Вчера вечером "Беларускі Гаюн" писал, что на территорию страны перебросили по меньшей мере 2 тысячи "вагнеровцев".

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