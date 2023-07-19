Глава МИ-6 заявил, что главарь "вагнеровцев" жив и находится на свободе после мятежа.

Российский президент Владимир Путин решил просто отстраниться от главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, дабы "спасти свою шкуру", цитирует CNN слова главы британской разведовательной службы MI6 Ричарда Мура.

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги президента Беларуси. Так что даже я не могу заглянуть в голову Путина", - сказал Ричард Мур.

Глава MI6 заявил, что главарь "вагнеровцев" жив и находится на свободе после мятежа. Однако на Путина явно оказывается внутреннее давление, добавил Мур.

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Также Мур отметил, что надеется, что Украина сможет одержать верх на поле боя, поскольку "сейчас, похоже, мало шансов на то, что российские оккупанты восстановят силы", пишет, в свою очередь, со ссылкой на то же выступление The Wall Street Journal.

По его словам, за последний месяц Украина вернула себе больше территории, чем Россия захватила в прошлом году, призвав западных союзников вооружать Украину столько, сколько потребуется.

Мур раскритиковал страны, поддерживающие Россию. Особое внимание он уделил Ирану, который помогает России оружием, и африканские диктатуры за поддержку наемников из РФ.

Мятеж Пригожина - что стоит знать

С 23 на 24 июня колонны "вагнеровцев" по приказу Пригожина двинулись в сторону Москвы, чтобы сместить с должностей министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Затем Путин назвал решение Пригожина "предательством" и "ножем в спину" и привлек к переговорам беларусского диктатора Александра Лукашенко.

После первых боев в Воронежской области с регулярными войсками и больших потерь ВКС РФ Пригожин "клюнул" на предложение Лукашенко - откатил свои колонны назад в полевые лагеря, а сам отправился в Беларусь.

В настоящее время судьба Пригожина вызывает у многих экспертов и западных политиков вопросы. Известно только, что официально главарю "вагнеровцев" никаких претензий не выдвигали, зато задержали многих топ-военных РФ, которых подозревают в сотрудничестве с ЧВК.

18 июля появилась информация о прибытии в Беларусь шестой колонны ЧВК "Вагнер" из более 100 машин. Официально Минск утверждал, что боевики будут "делиться боевым опытом" с беларусскими "коллегами".

В Украине же не исключают, что страна-агрессор задумала новые провокации на беларусско-украинском пограничьи. А вот полковник СБУ Роман Костенко считает угрозу попытки вторжения ЧВК со стороны Беларуси вполне реальной - если только Путину захочется уничтожить наемников физически.

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