Минобороны Украины ежедневно получает отчёты о нехватке у подразделений вооружения и боеприпасов.

У США закончились деньги для помощи Украине и Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на ежемесячной конференции 50 стран, координирующих поддержку Украины, передает Associated Press.

"У США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад. Я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков", - сказал Остин.

Кроме того, АР цитирует помощницу Остина по международным делам Селесты Валландер, которая сообщила, что Минобороны Украины ежедневно получает отчёты о нехватке у подразделений вооружения и боеприпасов.

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Проблемы с помощью для Украины от США

В Сенате США работают над тем, чтобы заручиться широкой поддержкой соглашения о пограничной политике. Наступила финальная фаза переговоров, которая может стать решающей для достижения компромисса по утверждению помощи Украине.

Отмечается, что основная группа участников переговоров почти два месяца работала в закрытом режиме над изменениями в пограничной и иммиграционной политике США.

На повестке дня заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") нет сценария прекращения помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Об этом сказал начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк на брифинге по итогам 18-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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