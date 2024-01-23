Вместо этого, рассматриваются пути увеличения поддержки и наращивания производства оружия и боеприпасов.

На повестке дня заседаний Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") нет сценария прекращения помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк на брифинге по итогам 18-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В частности, он ответил на вопрос, рассматривали ли на заседании методы военной помощи, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование для Украины.

"На повестке дня нет такой опции, что Соединенные Штаты каким-то образом прекратят поддержку. Обсуждались, вместо того, способы, чтобы в любой ситуации эту поддержку держать на высоком уровне", – подчеркнул Павлюк.

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При этом, по его словам, очень важно, что не только США, но и другие партнеры говорят о важности и четком намерении увеличивать производство оружия и боеприпасов, а также выводить производство в 2024-м году на полную мощность.

Он добавил, что несколько государств говорили о "больших пакетах финансовой помощи и о намерениях увеличивать эти пакеты". Павлюк также отметил, что неуместно говорить о каких-то сценариях, что Украина вообще остается без чего-то.

"Об этом не идет речь. Идет речь о максимальном увеличении пакетов помощи, чтобы они соответствовали потребностям Украины", – констатировал Павлюк.

В то же время директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины, полковник Геннадий Коваленко сообщил, что в рамках "Рамштайна" созданы коалиции возможностей, чтобы диверсифицировать риски, которые могут возникнуть в политическом плане.

Он подчеркнул, что на этой встрече в формате "Рамштайн" удалось проинформировать западных партнеров Украины о ситуации на фронте и относительно общей ситуации безопасности, а также говорили о целях и планах российского агрессора, и как Украина будет готовиться к будущим сценариям ведения боевых действий.

"Мы не только выслушивали наших союзников и партнеров, мы доволили наши сообщения: каким образом мы будем отражать атаки и каким образом мы будем одерживать победу", – подчеркнул Коваленко.

Помощь Украине от США

Уже несколько месяцев в США не могут одобрить запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, где предусмотрены деньги, в том числе и для Украины. Его американский президент подал еще в октябре, однако вопрос блокируют из-за проблем с безопасностью границ.

Сейчас в Сенате США работают над тем, чтобы заручиться широкой поддержкой соглашения о пограничной политике. Наступила финальная фаза переговоров, которая может стать решающей для достижения компромисса по утверждению помощи Украине на сумму около 61 млрд долларов.

Напомним, что в последний раз о предоставлении пакета помощи Украине США объявляли в декабре 2023 года. Его сумма составляла 250 миллионов долларов.

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