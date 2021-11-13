На место службы солдат прибыл чуть более недели назад.

Возле границы с Беларусью погиб польский военнослужащий.

Об этом сообщили представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин и командование 17-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Польши, пишет "Украинская правда".

По предварительной информации, мужчина умер 13 ноября при исполнении служебных обязанностей в результате выстрела из служебного оружия. Однако военный был резервистом и не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе.

"На место службы солдат прибыл чуть более недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами", - говорят в польских ВС.

Там также отмечают, что к инциденту "третьи лица" не причастны.

Миграционный кризис на границе Беларуси

Как сообщал УНИАН, на польско-белорусской границе наблюдается напряженная ситуация из-за миграционного кризиса.

Читайте также"С какого перепуга?": Данилов жестко ответил немцам о приеме Украиной беженцев (видео)В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находились под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов. Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу.

Правительство в Варшаве обвиняет Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. В конце мая Лукашенко заявил, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - таким образом официальный Минск отреагировал на ужесточение санкций западных стран против Беларуси.

10 ноября СНБО Украины принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что границу с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

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Автор: Катерина Комолова